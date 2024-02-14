الإمارات تستحوذ على الحصة الأكبر من مبيعات «فورد» بالمنطقة و57% النمو

احتفلت شركة فورد الشرق الأوسط، بسجل حافل من الأرقام القياسية التي سجلتها في عام 2023، حيث زادت المبيعات 63% عبر سائر أنحاء المنطقة مقارنة بعام 2022. وجاءت هذه الأرقام نتيجة الأداء المتميز لسيارات تيريتوري، وتوروس، وF-150، وإكسبلورر.

وكان لدولة الإمارات العربية المتحدة، الحصة الأكبر من هذا النمو الإقليمي لشركة فورد، حيث سجلت المبيعات فيها ارتفاعاً بلغ 57% على أساس سنوي، أي أكثر من ضعف متوسط مبيعات القطاع الذي يبلغ 26% في هذه السوق.

ويعود الفضل بهذا النمو الكبير في مبيعات 2023، إلى فئة سيارات الدفع الرباعي الصغيرة فائقة التنافسية، التي تتضمن أكثر من 40 سيارة بما فيها فورد تيريتوري، التي حازت منذ طرحها على المركز الثاني في منطقة الشرق الأوسط، كما شهدت السوق الإماراتية استمرار هيمنة سيارتي توروس وإكسبلورر إلى جانب سيارات كورسير ونوتيلوس ونافيجيتور من لينكون. وفي تعليقه حول هذا الموضوع، قال رافي رافيشاندران، رئيس فورد الشرق الأوسط: «سجل عام 2023 نقطة تحول لشركة فورد الشرق الأوسط، حققتها عبر جهودها المبذولة على مدى عامين، طورت فيها استراتيجية قوية لعروض المنتجات، والعمل الوثيق مع الشركاء الموزعين ورعاية فريق العمل وجميع المشاركين في تحقيق المبيعات القياسية عبر جميع أنحاء المنطقة، وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة، قد شهدت نمواً اقتصادياً هائلاً، أثر بشكل إيجابي كبير على نمو قطاع السيارات بالعموم».

وأضاف رافيشاندران: «يسرنا أن نشهد نجاح سوق دولة الإمارات الذي حقق ارتفاعاً في الناتج المحلي بلغ حوالي 3.5%، مع توقعات أن يصل إلى 4% في عام 2024، وتؤكد شركة فورد، التزامها الراسخ تجاه دولة الإمارات والمنطقة بالعموم، وهو ما أكدته توجهاتنا عام 2023، التي ركزنا فيها على دعم شركائنا من الموزعين الإقليميين، عبر زيارات مصانع الشركة، وعقد الندوات التعريفية، وتعزيز العلاقات المفتوحة مع عملائنا».

صحيفة الخليج