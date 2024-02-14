ميسى وأنغام ووويل سميث.. أبرز ضيوف عمرو أديب فى بودكاست BIG TIME

يستضيف الإعلامي عمرو أديب فى بودكاست” BIG TIME “عدد ضيوف العربية والعالمية والمقرر عرضه في رمضان.

ومن أبرز الضيوف الذين تم التسجيل معهم،:” جان رينو، ويل سميث، ميسي، كما سجل مع محمد حماقي وأنغام ونانسي عجرم ومنى زكي وأحمد حلمي وكريم عبد العزيز وأحمد عز.

وتشارك الفنانة أصالة الإعلامي عمرو أديب، تقديم عدد من الحلقات الحوارية التي تم تسجيلها في بودكاست big Time.

يذكر ان استضاف الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، الفنانة آمال ماهر، والتي كشفت تفاصيل جديدة عن ألبوم غنائي جديد لها.

علقت الفنانة آمال ماهر، على موسم الرياض والفعاليات الفنية التي تتم في المملكة العربية السعودية خلال الفترة الأخيرة، مشيرة إلى أن ما يحدث هو تطور يدعو للفخر.

وأضافت آمال ماهر، أن :”سعيدة بالتطور في المملكة لانه تطور للوطن العربي كله، ومتشرفة انه فيه فعاليات عالمية على ارض عربية، وهذه الفعاليات بحضور نجوم على أعلى مستوى”.

صدى البلد