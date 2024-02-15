لاتسيو يقترب من دور الثمانية في دوري الأبطال بفوز تاريخي على بايرن ميونخ

تقدم لاتسيو الإيطالي خطوة نحو التأهل لدور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما حقق فوزا تاريخيا 1 / صفر على ضيفه بايرن ميونخ الألماني، مساء الأربعاء، في ذهاب دور الـ16 للمسابقة القارية.

وعلى الملعب الأولمبي في العاصمة الإيطالية روما، تقمص تشيرو إيموبيلي دور البطولة في المباراة، عقب تسجيله هدف لاتسيو الوحيد في الدقيقة 69 من ركلة جزاء، حصل على إثرها الفرنسي دايوت أوباميكانو، مدافع بايرن على بطاقة حمراء.

وبات هذا هو الانتصار الأول للاتسيو، الذي يحتل المركز الثامن في ترتيب الدوري الإيطالي حاليا على بايرن في تاريخ مواجهاتهما بدوري الأبطال، بعدما سبق للفريق الألماني الفوز على نظيره الإيطالي 4 / 1 ذهابا بإيطاليا و2 / 1 إيابا بألمانيا في الدور ذاته لنسخة المسابقة موسم 2020 / 2021.

ويأتي هذا الفوز، ليعمق جراح بايرن ميونخ، الذي تعرض لخسارة قاسية صفر / 3 أمام مضيفه باير ليفركوزن في مباراته الأخيرة بالدوري الألماني يوم السبت الماضي، والتي تسببت في بقائه بالمركز الثاني في المسابقة المحلية، بفارق 5 نقاط خلف منافسه.

وأصبح يكفي لاتسيو التعادل بأي نتيجة في مباراة العودة، التي ستقام بملعب أليانز أرينا معقل الفريق البافاري في 5 آذار/مارس القادم، لمواصلة مغامرته والإطاحة ببايرن مبكرا من المسابقة.

في المقابل، بات يتعين على بايرن ميونخ الفوز بفارق هدفين على منافسه في لقاء الإياب، إذا أراد تجنب الخروج من البطولة التي توج بها 6 مرات.

صحيفة الرياض