باريس سان جيرمان ويقترب من ربع نهائي دوري الأبطال

أسقط باريس سان جيرمان ضيفه ريال سوسيداد 2-0، الأربعاء، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، على ملعب حديقة الأمراء.وسجل كيليان مبابي وبرادلي باركولا هدفي باريس في الدقيقتين 58 و70 على التوالي، ليضع العملاق الفرنسي قدما في دور الثمانية.

وتبادل الفريقان تهديد المرمى في الشوط الأول، وكانت البداية مبكرة للغاية من الضيوف بتسديدة أندري سيلفا بجوار القائم بعد مرور 33 ثانية فقط.احتسب الحكم 4 دقائق بدل ضائع نجح خلالها بي إس جي في تأمين فوزه ليعزز من فرصه في التأهل لدور الثمانية قبل مباراة الإياب يوم 5 مارس/آذار المقبل في ملعب أنويتا.

كووورة