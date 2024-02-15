رونالدو يضم الفيحاء لضحاياه.. وفريق سعودي وحيد يستعصى عليه

ضم كريستيانو رونالدو، قائد النصر، الفيحاء إلى قائمة ضحاياه السعوديين، بعدما هز شباكه خلال الفوز (1-0) الأربعاء، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.
وكسر رونالدو بذلك صيام مباراتين ضد الفيحاء، حيث خاض 180 دقيقة ضد الأخير في الدوري السعودي للمحترفين، قبل لقاء اليوم، دون أن يحرز أهدافًا.وبانضمام الفيحاء للفرق التي سجل في مرماها، يبقى الباطن الفريق السعودي الوحيد الذي صمد أمام النجم البرتغالي، حتى الآن.
كووورة
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