أكد سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني وزير الرياضة والشباب السعي لاستضافة نسخة جديدة من كأس العرب شهر ديسمبر 2025. تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة لقدم فيفا والاتحاد العربي، مشيرا إلى أن دولة دولة قطر أعلنت رغبتها في الاستضافة.
وأوضح سعادته في تصريحات لبي إن سبورتس أن قطر تريد إقامة كأس العرب عام 2025 تحت مظلة الفيفا من أجل إنجاحها بشكل كبير كما كان عليه الأمر قبل كأس العالم FIFA قطر 2022™
كما شكر سعادته كل من ساهم في كأس آسيا 2023 ،حيث تم تحقيق انجازين، الأول تنظيمي والثاني بتتويج منتخبنا بطلا للمرة الثانية تواليا .
الشرق القطرية
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الرياضة والشباب: قطر تريد إقامة كأس العرب عام 2025 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.