وزير الرياضة والشباب: قطر تريد إقامة كأس العرب عام 2025

أكد سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني وزير الرياضة والشباب السعي لاستضافة نسخة جديدة من كأس العرب شهر ديسمبر 2025. تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة لقدم فيفا والاتحاد العربي، مشيرا إلى أن دولة دولة قطر أعلنت رغبتها في الاستضافة.

وأوضح سعادته في تصريحات لبي إن سبورتس أن قطر تريد إقامة كأس العرب عام 2025 تحت مظلة الفيفا من أجل إنجاحها بشكل كبير كما كان عليه الأمر قبل كأس العالم FIFA قطر 2022™

كما شكر سعادته كل من ساهم في كأس آسيا 2023 ،حيث تم تحقيق انجازين، الأول تنظيمي والثاني بتتويج منتخبنا بطلا للمرة الثانية تواليا .

الشرق القطرية