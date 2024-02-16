أجواء كوميدية سيطرت على مسرحية تييت التي تعرض حاليًا في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.
وقام الفنان أحمد حلمي والطفل جان رامز بتقليد مشهد شهير بين الفنان سعيد صالح والفنان يونس شلبي في مسرحية مدرسة المشاغبين، وفق ما نشره عرب وود.
وكان قد حرص المستشار تركي آل الشيخ، على الترويج لمسرحية «تييت» بطولة الفنان أحمد حلمي وهنا الزاهد وحمدي الميرغني، والتي تُعرض، على خشبة مسرح «أبوبكر سالم».
ومنذ أيام، نشر رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية عبر حسابه الرسمي بـ«فيس بوك» فيديو من المسرحية ليروج لها، وظهر فيه أحمد حلمي وفي يده عصا الموسيقار، وهنا الزاهد مرتدية أزياء يبدو عليها مطربة، وتريد أخذ العصا من يده لكنه يرفض، ويظهر حمدي الميرغني على خشبة المسرح كذلك، ومحمد رضوان ويبدو أن الكوميديا تسيطر على الأجواء.
المصري اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد حلمي وجان رامز يقلدان مشهدًا من «مدرسة المشاغبين» في كواليس مسرحية تييت – شاهد الفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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