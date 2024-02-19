عمرو أديب يقدم أولى حفلات الليالي المصرية السعودية: ليا الشرف

أعرب الإعلامي عمرو أديب عن سعادته البالغة بالمشاركة في أولى حفلات الليالي السعودية المصرية، والتي تقام حاليًا على مسرح دار الأوبرا المصرية، وهو الحفل الذي تنظمه هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية بالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية، بمشاركة مجموعة كبيرة من نجوم الغناء.

وقال عمرو أديب خلال تقديمه الحفل: «ليا الشرف إني واقف على خشبة مسرح دار الأوبرا المصرية.. بيت الثقافة في الشرق الأوسط، أهم مبنى في منطقة الشرق الأوسط، سعداء جدًا، إننا بنقدم هذه الليلة السعودية المصرية الأولى وإن شاء الله تكون مبهرة جدًا».

وأضاف أن «الحفلة مش مجرد حدث فني الحفلة تحمل معاني كثيرة كل واحد فيكم يفهم ويعى جيدا معنى هذا التعاون المصري السعودي والنهارده الفن بيقول كلمه مهمة تجعل الكثير يقتنع بعمق هذه العلاقات العظيمة بين مصر والسعودية والتى استمرت عشرات السنين».

ورحب أديب بوزيرة الثقافه المصرية، نيفين الكيلاني، كما رحب بالمستشار تركي ال الشيخ رئيس هيئه الترفيه السعودية.

وتابع قائلا: «أنا بعتبر نفسي من أهل البيت مهما أقول لحضراتكم الجهود المبذولة لكى تخرج هذه الليلة الأولى تظهر بهذا الشكل المشرف المحترم كل واحد بيتفرج علينا على شاشات التليفزيون بيسمعنا على الراديو بيتفرج علينا في المسرح هو موعود بعدد من المفاجآت المبهرة وبالفعل حضراتكم هتروحوا بيوتكم النهارده تتحدثوا عن ليلة جميلة تناسب فعلا الليلة الأولى السعودية المصرية شيء مبهر فعلا وعمل عظيم».

المصري اليوم