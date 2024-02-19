أصول البنوك السعودية إلى 7.3 تريليون ريال

سجَّلت البنوك السعودية المدرجة ارتفاعًا بإجمالي الأصول بنسبة 9.5% بنهاية عام 2023م، على أساس سنوي، وبزيادة قيمتها 321.31 مليار ريال عن العام السابق.

وأظهرت إحصائية تستند لبيانات البنوك على موقع «تداول»، ارتفاع إجمالي الأصول إلى 3.702 تريليون ريال بنهاية الربع الرابع من عام 2023، مقابل 3.380 تريليون ريال بنهاية الربع ذاته من العام 2022م.

وارتفعت أصول جميع البنوك بنهاية 2023 على أساس سنوي، وكان على رأسها البنك «الأهلي السعودي» بزيادة نسبتها 9.69%، وبما يعادل 91.59 مليار ريال، مقارنة مع العام السابق.

وقفزت أصول البنك «الأهلي» إلى 1.037 تريليون ريال، مقابل 945.5 مليار ريال بنهاية عام 2022م، لتمثل أصوله 28.01% من إجمالي أصول البنوك.

وحل مصرف الراجحي في المرتبة الثانية بأصول بلغت 808.1 مليار ريال.واحتل بنك الرياض المرتبة الثالثة بأصول بلغت 386.85 مليار ريال، وزادت أصول البنك السعودي الأول بنسبة 13.4% بنهاية عام 2023 على أساس سنوي، لتبلغ 356.64 مليار ريال.

وحقق البنك السعودي الفرنسي نموًّا بالأصول بنسبة 9.18% بنهاية عام 2023، لتبلغ 253.38 مليار ريال.

وارتفعت أصول البنك العربي الوطني «العربي» بنسبة 3.79% بنهاية العام الماضي إلى 220.68 مليار ريال، وحقق مصرف الإنماء نموًّا بالأصول بنسبة 18.1% بنهاية 2023م إلى 236.71 مليار ريال.

وزادت كذلك أصول بنك البلاد لتبلغ 143.1 مليار ريال. وجاء بنكا السعودي للاستثمار «الاستثمار»، و «الجزيرة» في المرتبتين التاسعة والعاشرة بأصول بلغت 129.98 مليار ريال، و129.55 مليار ريال على الترتيب، وعلى أساس ربعي، ارتفعت أصول البنوك السعودية المدرجة خلال الربع الرابع من عام 2023 بنسبة 1.6%، مقارنةً مع قيمتها بنهاية الربع الثالث من العام ذاته.

صحيفة المدينة