لميس الحديدي عن «ليالي مصرية سعودية»: مفعمة بالحب والشعور بالتفاؤل

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن أولى حفلات ليالي مصرية سعودية كانت مفعمة بالحب والتفاؤل وتعاون كبير قادم بين هيئة الترفيه السعودية ووزارة الثقافة المصرية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتابعت الحديدي، عبر برنامجها «كلمة أخيرة» الذي تقدمه على شاشة ON: «تفاعل كبير مع حفل ليالي مصرية سعودية، وتعاون كبير لتقديم منتج فني مهم».

واستطردت: «كانت ليلة كبيرة شارك فيها عدد كبير من الفنانين مثل شيرين عبدالوهاب وعمر خيرت وريهام عبد الحكيم وشرين عبد الوهاب كانت فقرات جميلة وكل الحاضرين كانوا متفاعلين بشدة مع الحفل».

واختتمت: «تعاون مهم للفن المصري والعربي ومرتقب في الفترة القادمة لأننا نحتاج لهذا التعاون والتنسيق لتقديم منتج فني له قيمة كبيرة».

الوطن نيوز