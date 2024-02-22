برشلونة يهدر فرصة ثمينة في حلم التأهل لمونديال الأندية

لم يستغل برشلونة، خسارة أتلتيكو مدريد أمام إنتر بالشكل الأمثل، وأهدر فرصة ثمينة في حلم التأهل إلى مونديال الأندية الموسع الذي سينطلق في 2025.

ووفقا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن الفيفا يسمح بتأهل فريقين من الليجا إلى كأس العالم للأندية، حيث حجز ريال مدريد البطاقة الأولى، بينما يتنافس برشلونة وأتلتيكو على الثانية.ويتفوق أتلتيكو قبل الأدوار الإقصائية من دوري أبطال أوروبا على برشلونة في التصنيف بـ7 نقاط، وفقًا لمعايير تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، في النسخ الأربع الأخيرة من البطولة لكن خسر الروخيبلانكوس أمام إنتر ميلان في ذهاب الدور ثمن النهائي، وبالتالي لم يحصد نقاطا جديدة.

في المقابل، لم يستغل برشلونة هزيمة أتلتيكو على أكمل وجه، وحقق نقطة واحدة من التعادل مع نابولي ليقلص الفارق مع الروخيبلانكوس إلى 6 نقاط.يذكر أن كل انتصار في الأدوار الإقصائية يمنح الفريق نقطتين، كما أن من يبلغ ربع النهائي يحصل على نقطة إضافية وكذلك نصف النهائي.

ويحتاج برشلونة الآن لإسقاط نابولي في مباراة الإياب على ملعب مونتجويك، وأن ينتظر هزيمة أتلتيكو أمام إنتر في المباراة التي ستقام في مدريد، ليقلص الفارق مع الروخيبلانكوس إلى 3 نقاط فقط.

كما يأمل برشلونة أن ينجح في تحقيق نقاط أخرى من مباراتي الدور ربع النهائي، بينما يكون أتلتيكو قد غادر البطولة.

يذكر أنه إذا تساوى برشلونة وأتلتيكو مدريد في النقاط، ستكون الأولوية للبارسا، لأن معايير الاتحاد الأوروبي في حالة التعادل، تمنح الأفضلية للفريق الذي حقق أكبر عدد من النقاط في الموسم الحالي.

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