والكوت: آرسنال سيتأهل رغم الخسارة أمام بورتو

آرسنال

أكد نجم الكرة الإنجليزية المعتزل ثيو والكوت، أن فريقه السابق آرسنال سيجتاز الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، رغم خسارته ذهابا أمام بورتو بهدف وحيد مساء الأربعاء. وقدم آرسنال مباراة للنسيات على ملعب “دراجاو”، ولم يتمكن من تسديد أي كرة على مرمى مضيفه، الذي انتظر حتى الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع

، لتسجيل هدف الفوز عبر البرازيلي جالينو.وقال والكوت في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عقب انتهاء اللقاء: “لا يتم حسم هذه المواجهات بمباراة واحدة، لقد مررت بهذا الموقف من قبل، لقد مررت بمثل هذا الموقف ولم نحصل على النتيجة التي نريدها”.وأضاف: لكنني واثق من أنه بالنظر إلى المستوى العام لآرسنال في الوقت الحالي والأجواء في ستاد الإمارات، فسيظل بإمكان الفريق التأهل بشكل مريح تمامًا”.

وتابع: “لا أعتقد أن مباراة الإياب ستكون صعبة مثل هذه، أعتقد أنها ستكون مفتوحة وسيتأهل آرسنال”.

كووورة