شاهد بالصورة.. الفنان السوداني الشاب علي الشيخ يدخل القفص الذهبي

يستعد الفنان السوداني الشاب علي الشيخ, لإكمال مراسم زواجه بالمملكة العربية السعودية التي يقيم فيها منذ فترة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهر الفنان الشاب في لقطة متداولة على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو في جلسة “الحناء”. جمهور مواقع التواصل الاجتماعي ومحبي المطرب الشاب تسابقوا على تقديم التهانئ والتبريكات للعريس مع تمنيات بحياة زوجية سعيدة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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