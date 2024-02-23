«عملت طريقة غير صحية» إلهام شاهين تكشف سر خسارة وزنها – فيديو

كشفت الفنانة إلهام شاهين عن سر رشاقتها الملحوظة وتراجع وزنها مؤخرًا.
وقالت في لقاءها مع برنامج الراديو بيضحك على راديو 90 90:«عملت كل حاجة في وقت واحد، ودي شخصيتي يا أعمل كله يا معملش حاجة خالص».
وتابعت: «فأخذت حقن تخسيس ومش صح أن الشخص يفضل يحصل على حقن سكر وهو معندوش سكر، وأنا بقول ده مش صح».
وأوضحت:«كنت كلما أسافر وأشوف ادوية للتخسيس أحصل عليها، بصراحة أخذت أدوية كثيرة وتعبتني».
واستطردت:«بجانب أني مكنتش باكل خالص، الأدوية دي مش كويسة وأنا مش قادرة أثبت في وزني لأن معنديش نظام ثابت في الحياة، والصح في التخسيس الأكل بكميات قليلة ولعب الرياضة ولكن أنا عملت طريقة مش صحية».
المصري اليوم
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