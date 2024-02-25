هل احتفظ ميسي ورونالدو بكراتهما الذهبية؟

يتشارك أيقونتا الكرة العالمية الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو على الرغم من تنافسهما على عرش العالم بصفات مشتركة من ضمنها فوزهما بجائزة الكرة الذهبية أكثر من مرة، لكنهما يتشاركان أيضاً بإهداء جميع الكرات الـ13 (8 كرات لميسي و5 لرونالدو) لأسباب مختلفة.

وجميع كرات ميسي الثمانية سكنت في متحف برشلونة في ملعب الكامب نو حتى التي فاز بها وهو بعيد عنه احتراماً وتقديراً لدور النادي الكتالوني في مسيرته الكروية.

4 من كرات رونالدو أيضاً في متحف، لكنها في متحفه الشخصي في جزيرة ماديرا مسقط رأسه ونشأته، أما الكرة الذهبية التي فاز بها في 2013 فأهداها لمؤسسة «قل وتمنى» الخيرية التي تحقق أحلام الأطفال بأمراض مستعصية. وعرضت هذه الكرة، التي فاز بها رونالدو رغم عدم فوز فريقه ريال مدريد بلقب الليغا ولا لقب أوروبا متفوقاً على ميسي وفرانك ريبيري بعد تسجيله 55 هدفاً في 55 مباراة، للبيع في مزاد في لندن 2017 واشتراها الشريك في ملكية نادي أتلتيكو مدريد ايدان عوفر ودفع فيها 513 ألف إسترليني.

صحيفة الخليج