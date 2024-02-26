حركة غير أخلاقية تهدد مستقبل رونالدو في السعودية

رونالدو النصر

آثار الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي الجدل، بعد احتفاله المثير خلال مباراة فريقه أمام نادي الشباب، والتي جمعت الفريقين مساء الأحد، بطولة دوري روشن السعودي.

والتقى النصر مع الشباب، على ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد، ضمن منافسات الجولة الـ21 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

ونجح رونالدو في تسجيل هدف النصر الأول في الدقيقة الـ21 من علامة الجزاء، قبل أن يعدل البلجيكي يانيك كاراسكو النتيجة لأصحاب الارض في الدقيقة الـ45+8.

وأضاف البرازيلي أندرسون تاليسكا الهدف الثاني من تسديدة صاروخية بعد أسيست من أوتافيو مونتيرو في الدقيقة الـ46، وعدل كارلوس جونيور النتيجة لنادي الشباب في الدقيقة الـ67.

وعاد تاليسكا ليخطف هدف الفوز للعالمي في الدقيقة الـ86 بعد أسيست من البدلي عبدالله الخيبري، وتحصل البديل عبدالله رديف على البطاقة الحمراء في الدقيقة الـ90+12.

وبعد نهاية المباراة توجه رونالدو إلى جمهور الشباب واحتفل أمامهم بطريقة غير أخلاقية أثارت غضبهم، على طريقة احتفال دييجو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد خلال مباراة ريال مدريد، الموسم الماضي.

ووفقًا لصحيفة الجزيرة الرياضية السعودية، تتجه إدارة فريق الشباب إلى تقديم شكوى رسمية للجنة الانضباط والأخلاق ضد لاعب النصر كريستيانو رونالدو، وذلك لتصرفاته تجاه جماهير الشباب.