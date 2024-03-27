لأول مرة بالتاريخ.. ملكة جمال السعودية تمثل المملكة في ملكة جمال الكون 2024

منها ملكة جمال العرب في 2022.. ألقاب حصلت عليها السعودية رومي القحطاني

للمرة الأولى في التاريخ، أصبحت رومي القحطاني، أول متسابقة تمثل المملكة العربية السعودية، في مسابقة ملكة جمال الكون 2024، والمقرر إقامتها في المكسيك خلال شهر سبتمبر القادم.

كما أصبحت القحطاني أول سعودية تشارك في العديد من المسابقات مثل مسابقة ملكة جمال آسيا وملكة جمال المرأة في أوروبا وغيرها، ولاقت مشاركاتها اهتمام كبير من الجمهور والمتابعين بسبب تألقها في مسابقات الجمال.

وشاركت رومي القحطاني في مسابقة ملكة جمال آسيا، ونشرت وقتها عدة صور لها من المسابقة، والتي ظهرت بها بالملابس التراثية السعودية، وعلقت على مشاركتها: “‏ يشرفني المشاركة في مسابقة ملكة جمال آسيا العالمية 2024 المقامة في ماليزيا، هذي ‏أول مشاركة للمملكة العربية السعودية في مسابقة ملكة جمال آسيا”، وكشفت رومي القحطاني في أحاديثها في حفلات ملكات الجمال عن هدفها بالترويج للسياحة السعودية ونشر الثقافة السعودية.

وكشفت رومي القحطاني عن رغبتها في المساهمة في نقل الثقافة والتراث السعودي الأصيل إلى العالم، والتعرف على ثقافات العالم من خلال مشاركاتها في مسابقات الجمال، وظهرت في أكثر من مسابقة وهي ترتدي الأزياء النجدية التراثية بهدف نقل الثقافة السعودية إلى العالم، والترويج للسياحة للمناطق التاريخية والتراثية السعودية أيضاً.

ألقاب وتتويجات

وكانت رومي القحطاني قد حصلت ألقاب وتتويجات في مسابقات ملكات الجمال، حيث حصلت على لقب ملكة جمال السعودية لعام 2021، بالإضافة إلى فوزها بلقب ملكة جمال العرب في 2022، وغيرها من الألقاب، وشاركت في مسابقات جمال عديدة مثل ملكة جمال الوحدة العربية، وملكة جمال الشرق الأوسط التي أقيمت في العراق مؤخراً.

بالإضافة إلى ملكة جمال العالم العربي، والتي أقيمت في القاهرة مؤخراً، وتحقق رومي القحطاني في هذه المناسبات ظهور لافت خاصة بسبب أزيائها المميزة المستوحاة من التراث السعودي، بالإضافة لكونها أول سعودية تمثل المملكة العربية السعودية في مسابقات ملكات الجمال العالمية والإقليمية.

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