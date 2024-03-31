كلوب: قدمنا أفضل أداء لنا.. وهدف صلاح عبقري

بدا مدرب ليفربول يورجن كلوب، راضيا عن أداء فريقه في الفوز الصعب على ضيفه برايتون (2-1) مساء الأحد، ضمن الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.وتخلف ليفربول في الدقيقة الثانية بعدما أحرز داني ويلبيك هدفا لبرايتون، قبل أن يعادل لويس دياز النتيجة، وجاء الفوز في الشوط الثاني بهدف لمحمد صلاح.

وقال كلوب في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): “كنت أتمنى ألا أتأخر بنتيجة 1-0، كنت أود أن أكون متقدما بأربعة أو خمسة أهداف، لكن هذا أفضل أداء قدمناه أمام برايتون بقيادة دي زيربي”.وأضاف: “اللعب بحكمة كان جيدا حقا، والدفاع بحكمة، نعم دائما ما يكون هناك صراع ولكن كانت هناك مباريات ضد برايتون لم نكن قريبين منها أبدا، ولكن هذه المرة كنا هادئين”.

وعن هدف الفوز الذي جاء من جملة فنية مميزة، قال كلوب: “هذه كرة لا تصدق (من دومينيك سوبوسلاي).. إبداع والجودة، رأى ماكا (أليكسيس ماك أليستر) لمسة أولى لا تصدق لتصل إلى مو (محمد صلاح)، كم أهدرنا في اللحظات الأخرى.. لذا كان من الجيد أن نحصل على هذه اللحظة الكروية العبقرية لإنهاء المباراة”.

وتابع: “يتمتع برايتون بجودة لا تصدق. هذا هو المقياس الذي أستخدمه لمدى جودتنا اليوم لأنني أحترمهم حقا. لقد أتيحت لهم الفرص، وقاموا بمزيد من المخاطرة فجأة وشعرنا بالتعب قليلا.. لقد استحققنا الفوز بالمباراة”.

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