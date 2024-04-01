دوري روشن: النصر يفوز على الطائي (5-1)

حقق فريق النصر، فوزًا عريضًا على نظيره الطائي بنتيجة (5-1)، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الأول بارك، ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”.

وافتتح البرتغالي أوتافيو أول أهداف اللقاء لصالح النصر في الدقيقة 20، قبل أن يعدل ورد فيرجل ميسيدجان النتيجة لفريقه الطائي سريعًا في الدقيقة 22, وقبل نهاية الشوط الأول أضاف عبد الرحمن غريب الهدف الثاني للنصر, تحديدًا عند الدقيقة 45+7.ومع بداية الشوط الثاني, سنحت الفرصة للبرتغالي كريستيانو رونالدو بتسجيل الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 66،

ثم أضاف اللاعب نفسه، هدفه الشخصي الثاني، والرابع للنصر، في الدقيقة 67، ليعود رونالدو ويكمل ثلاثيته ويسجل الهدف الخامس لفريقه بالدقيقة 87.وبهذه النتيجة رفع النصر رصيده إلى النقطة الـ 59، ليحافظ على وصافة الترتيب، بفارق 12 نقطة عن الهلال المتصدر، بينما تجمد رصيد الطائي عند 22 نقطة، في المركز السادس عشر.

جريدة المدينة