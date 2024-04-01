مباريات ليفربول في شهر أبريل.. فرصة ذهبية لحسم لقب الدوري الإنجليزي

مباريات ليفربول في شهر أبريل الجاري، تمنح الريدز فرصة كبيرة لحسم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجاري 2023-2024.

يأتي هذا وسط الصراع مع الثنائي آرسنال ومانشستر سيتي على صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان ليفربول قد عاد لسكة الانتصارات في بطولة الدوري الإنجليزي، بعد الفوز بالأمس على برايتون، بالجولة 30، بنتيجة (2-0).

ويتصدر حاليًا ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 67 نقطة، مستغلًا تعادل آرسنال، الوصيف (65 نقطة) مع مانشستر سيتي، صاحب المركز الثالث (64 نقطة)، بالأمس سلبيًا.

وينتظر ليفربول في شهر أبريل الجاري مباريات أسهل بعض الشيء، عن منافسيه مانشستر سيتي وأرسنال. هذا بالإضافة إلى مباراتي ربع نهائي الدوري الأوروبي أمام أتالانتا.

مباريات ليفربول في شهر أبريل

ليفربول ضد شيفيلد يونايتد (4-4-2024)- الدوري الإنجليزي.

مانشستر يونايتد ضد ليفربول (7-4-2024)- الدوري الإنجليزي.

ليفربول ضد أتالانتا (11-4-2024)- ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

ليفربول ضد كريستال بالاس- (14-4-2024)- الدوري الإنجليزي.

أتالانتا ضد ليفربول (18-4-2024)- إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

فولعام ضد ليفربول (21-4-2024)- الدوري الإنجليزي.

إيفرتون ضد ليفربول (24-4-2024)- الدوري الإنجليزي.

وست هام ضد ليفربول (27-4-2024)- الدوري الإنجليزي.

المصري اليوم