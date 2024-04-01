تراجع البطالة بين السعوديين إلى 7.7%

أظهرت نتائج مسح القوى العاملة للربع الرابع 2023، انخفاض معدل البطالة بين السعوديِّين إلى 7.7%، مقارنةً بـ8.6% بنهاية الربع الثالث 2023.

ويُعدُّ معدل البطالة خلال الربع الرابع 2023 الأدنى على الإطلاق، وذلك حسب البيانات المتوفرة منذ عام 1999.

وتستهدف رؤية المملكة 2030 خفض معدل البطالة إلى 7%.

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز أكد أنَّ المستهدف في ملف البطالة ضمن رؤية 2030 هو المعدل الطبيعي ما بين 4% إلى 7%، وسيتم تحقيق ذلك قبل 2030 بكثير.وأظهرت البيانات ارتفاع معدل المشتغلين إلى السكان السعوديِّين مقارنةً بالربع الثالث لتصل إلى 47.4% في الربع الرابع 2023.

وأشارت الهيئة إلى أنَّ معدل مشاركة السعوديَّات في سوق العمل انخفض إلى 35.5% في الربع الرابع 2023.

من جهةٍ أُخرى كشفت مجموعة الخطوط السعودية، عن فتح باب التقديم في برنامج «فني صيانة الطائرات»، المنتهي بالتوظيف لحملة الثانوية والدبلوم.

ووفقًا للضوابطِ لا يُشترط الخبرة، وإنَّما اجتياز اختبارات القبول، وأنْ يكون المتقدِّم مواطنًا، والاستعداد للسَّفر عند الحاجة، وألَّا يقل عمر المتقدِّم عن 25 عامًا، وشهادة دبلوم فني بمعدل (3 من 5)، أو (2 من 4) ومستوى اللغة الإنجليزية (IELTS 5 – STEP %72 – TOEFL 450) فأعلى، وحاصل على شهادة الثانوية العامة بنسبة لا تقل عن (75%) مع درجة قدرات عامة (72) فأعلى.مميزات وظائف الخطوط السعودية

– تأمين طبي للمتدرب.

– مكافأة شهرية (6000).

– تدريب منتهي بالتوظيف.

– التسجيل في التأمينات الاجتماعية.

– تذاكر مخفضة للمتدرب حسب سياسة الشركة.

المرفقات المطلوبة

– سجل الدرجات.

– درجة اختبار اللغة الإنجليزية ستب أو إيلتس أو توفل.

– الدرجة التعليمية موضح بها المعدل العام أو التراكمي.- معادلة الشهادة معتمدة «في حال الحصول عليها من الخارج».

– درجة اختبار القدرات العامة من قياس «لحملة الثانوية فقط».

نبذة عن البرنامج

برنامج فني صيانة الطائرات مدته 24 شهرًا «سنتان»، بعدد ساعات تدريبية «2010» ساعات، وهو برنامج تدريب منتهي بالتوظيف معتمد من الهيئة العامة للطيران المدني لتأهيل وترخيص فني صيانة الطائرات.

جريدة المدينة