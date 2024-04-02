إنريكي: تكهنات إهانة مبابي كذبة

مبابي

استنكر الإسباني لويس إنريكي، مدرب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الأول لكرة القدم، الثلاثاء، كل أنواع التكهنات حيال علاقته بالنجم كيليان مبابي، وتقليص وقت مشاركته مع فريق العاصمة منذ إعلان نيته بالرحيل في نهاية الموسم.

سُئل إنريكي في مؤتمر صحافي قبل مواجهة رين في نصف نهائي كأس فرنسا لكرة القدم، الأربعاء، عن سلوك قائد منتخب فرنسا وهداف مونديال 2022، بعد خروجه بعد ساعة على انطلاق مباراة مرسيليا الأخيرة في الدوري الأحد «2-0».

أوضح ممتعضًا: «الغريب هو كل ما يقال بين جزء من الصحافيين بناء على أخبار كاذبة، اخترع أحدهم إهانة، انطلاقًا من اللقطات، فنشأت تكهنات من جميع الأنواع».

بدوره، نشر مبابي صورة على حسابه في إنستجرام وهو يدير ظهره مستعدًا لتسليم شارة القائد للاعب آخر.

تابع إنريكي: «أعيش كل هذا الأمر براحة تامة. أنا سعيد من كل اللاعبين، من بينهم مبابي، لقد تصرَّف دومًا بطريقة باهرة».

وعدَّ المدرب السابق لبرشلونة ومنتخب إسبانيا أن التعليقات «لا تؤثّر عليّ، لا أسمع، لا أقرأ».

وعلى الرغم من أن احتفاظه بلقب الدوري المحلي يبدو مسألة سهلة، يحارب الفريق الفرنسي على ثلاث جبهات، ما دفع إنريكي إلى قوله: «أتمنى أن تنتهي الأمور بشكل جيد لسان جيرمان، ومبابي، جميعنا في قارب واحد، يبحر أملًا في تحقيق النجاح».

ويستعد سان جيرمان لمواجهتين مع برشلونة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في 10 و16 أبريل.

الرياضية