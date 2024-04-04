بطولة إنكلترا: أرسنال يستعيد نغمة الانتصارات والصدارة موقتا

آرسنال

استعاد أرسنال نغمة الانتصارات والصدارة مؤقتا بفوزه المستحق على ضيفه لوتون تاون 2-0 الأربعاء على ملعب “الإمارات” في العاصمة لندن في المرحلة الحادية والثلاثين من بطولة إنكلترا لكرة القدم.

وسجل القائد الدولي النروجي مارتن أوديغارد (24) والياباني دايكي هاشيوكا (44 خطأ في مرمى فريقه) الهدفين.

واستعاد النادي اللندني الساعي إلى إحراز اللقب الغائب عن خزائنه منذ عام 2004، نغمة الانتصارات بعد تعادله الثمين مع مضيفه مانشستر سيتي في المرحلة الماضية والذي كلفه التنازل عن الصدارة بفارق نقطتين لصالح ليفربول قبل أن يستعيدها اليوم بفارق نقطة واحدة بانتظار مباراة الأخير أمام ضيفه شيفيلد يونايتد الخميس في ختام المرحلة.

وحقق فريق “المدفعجية” الذي غاب عن صفوفه جناحه بوكايو ساكا بسبب الإصابة وفضل مدربه الإسباني ميكل أرتيتا الإبقاء على البرازيليين غابريال مارتينيلي وغابريال جيزوس وديكلاي رايس على دكة البدلاء، الأهم في الشوط الأول قبل أن يتراجع مستواه نسبيا في الثاني بعدما ضمن النقاط الثلاث.

وكانت المواجهة ضد لوتون تاون الأولى في سلسلة من 8 مباريات خلال الشهر الحالي لأرسنال، بينها مواجهتان قويتان ضد بايرن ميونيخ الألماني في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في التاسع والسابع عشر منه وقبلهما زيارة برايتون (السبت المقبل) وبينهما مباراة أستون فيلا (14 أبريل) ودربيان ضد تشلسي وتوتنهام (23 و28 منه تواليا).

فرانس برس