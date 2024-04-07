عادت الفنانة السودانية الضجة شهد أزهري, لإثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها بعد فترة من الغياب. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت الفنانة المثيرة للجدل في مقطع جديد وهي تقدم فواصل من الرقص الذي تم وصفه بالفاضح. وتمايلت شهد بجسمها واستعرضت بمؤخرتها خلال الحفل السوداني الذي أقيم بالمملكة العربية السعودية وفقاً لما ذكر المتابعون. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنانة شهد أزهري تعود لإثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بوصلة رقص فاضحة “بمؤخرتها” خلال حفل سوداني بالمملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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