السعودية تدعو لتحري هلال عيد الفطر.. والفلك يقول كلمته

دعت السلطات السعودية المختصة إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء الاثنين، حيث يترقب العالم الإسلامي تحديد اليوم الأول من عيد الفطر، في وقت توقع فيه خبراء الفلك اليوم الذي يمكن فيه رؤية الهلال.

ودعت المحكمة العليا في السعودية “عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الاثنين”، لتكون غرّة العيد يوم الثلاثاء إن رُصد الهلال يوم الاثنين أو الأربعاء إن لم يحدث ذلك.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن بيان صادر عن المحكمة دعوتها للأشخاص الذين يرون الهلال “بالعين المجرَّدة، أو بواسطة المناظير، إلى إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها أو الاتصال بأقرب مركز، لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة”.

وفي وقت سابق رجح مركز الفلك الدولي، الذي يتخذ من الإمارات مقرا له، أن يحل عيد الفطر الأربعاء 10 أبريل في أغلب الدول باعتماد رؤية الهلال.

وكتب المركز على حسابه في موقع “إكس” أن الدول التي بدأت شهر رمضان الاثنين 11 مارس ستتحرى الهلال الاثنين 8 أبريل لكن رؤيته في “ذلك اليوم مستحيلة لغروب القمر قبل الشمس ولحدوث الاقتران بعد غروب الشمس، وبالتالي ستكمل هذه الدول عدة شهر رمضان ثلاثين يوما، ليكون يوم الأربعاء 10 إبريل عيد الفطر فيها”.

وبدأت كل من السعودية ومصر والإمارات وقطر، والكويت، واليمن، لبنان، وفلسطين، السودان، والعراق، وسوريا رمضان الاثنين.

أما الدول التي بدأت رمضان الثلاثاء 12 مارس، فيقول المركز إنها ستتحرى الهلال الثلاثاء 9 أبريل وسيكون بالإمكان رؤيته بالعين المجردة بسهولة نسبيا من غرب آسيا، وشمال أفريقيا، ومعظم أوروبا ومعظم القارتين الأميركيتين، ومن المتوقع أن تعلن جل هذه الدول رؤيته ليكون العيد الأربعاء 10 أبريل.

وحددت 4 دول هي سلطنة عمان والأردن والمغرب وليبيا الثلاثاء أول أيام رمضان لتعذر رؤية الهلال لديها.

ولا يستبعد أن تعلن كلا من الهند وبنغلادش عدم ثبوت رؤية الهلال يوم الثلاثاء ليكون يوم الخميس 11 إبريل عيد الفطر فيها، وفق المركز.

الحرة