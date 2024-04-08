النيابة العامة : حظر حمل الأسلحة في المناسبات

أكدت النيابة العامة السعودية أنَّه يحظر حمل الأسلحة النارية في الأماكن العامة أو المناسبات، لافتةً إلى أنَّ إطلاق النار في هذه الحالات من الأفعال الإجراميَّة. وقالت -في بيان عبر حسابها على منصَّة «إكس»-: «يحظر حمل الأسلحة النارية في الأماكن العامة، أو المناسبات، ويُعدُّ إطلاق النار في هذه الحالات من الأفعال الجرميَّة الآثمة التي تستوجب المساءلة الجزائية المشدَّدة».

جردية المدينة