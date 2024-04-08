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شاهد بالفيديو.. من داخل الحرم المكي.. المذيعة السودانية الحسناء فاطمة كباشي تنشد (براؤون يا رسول الله)

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yasseen 0 تبليغ

نشرت المذيعة السودانية فاطمة كباشي, مقطع فيديو حظي بتفاعل واسع وذلك عبر إحدى حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد وثقت المذيعة الحسناء من خلال المقطع الذي قامت بنشره للحظة تواجدها في الحرم المكي.

https://www.facebook.com/reel/1075018587062469

وأنشدت فاطمة كباشي, التي استغلت تواجدها في المملكة العربية وقامت بأداء “العمرة” خلال المقطع الأنشودة “الترند” المنتشرة هذه الأيام (براؤون يا رسول الله).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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