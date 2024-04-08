نشرت المذيعة السودانية فاطمة كباشي, مقطع فيديو حظي بتفاعل واسع وذلك عبر إحدى حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد وثقت المذيعة الحسناء من خلال المقطع الذي قامت بنشره للحظة تواجدها في الحرم المكي. https://www.facebook.com/reel/1075018587062469 وأنشدت فاطمة كباشي, التي استغلت تواجدها في المملكة العربية السعودية وقامت بأداء “العمرة” خلال المقطع الأنشودة “الترند” المنتشرة هذه الأيام (براؤون يا رسول الله). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. من داخل الحرم المكي.. المذيعة السودانية الحسناء فاطمة كباشي تنشد (براؤون يا رسول الله) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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