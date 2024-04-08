مشروب بسيط يذيب دهون البطن وينظم مستويات السكر في الدم

يسعى الجميع إلى خسارة دهون البطن والحفاظ على اللياقة البدنية ، وفي هذا الصدد أكد خبراء التغذية أن الجمع بين بذور الشيا وماء القرفة ينتج مشروبًا قويًا يساعد في إنقاص الوزن، ويعزز عملية التمثيل الغذائي، وينظم مستويات السكر في الدم، ويعزز الصحة العامة.

كما ان هذا المشروب البسيط غني بالعناصر الغذائية الضرورية لصحة الجسم، وهو ليس سوى ماء فاتر بسيط مع القرفة، ولكن يعزز فعالية هذا المشروب هو إضافة بذور الشيا، حيث تحتوي بذور الشيا وماء القرفة على العديد من الفوائد الصحية.

ويساعد هذا الثنائي الديناميكي على إنقاص الوزن ، واستقرار مستويات السكر في الدم، وتعزيز صحة القلب، كما انه غني بمضادات الأكسدة والألياف، وهو يعزز عملية الهضم وتوفر الطاقة المستدامة.

ويتم تحضير ماء القرفة ببساطة عن طريق نقع عود القرفة في إبريق من الماء طوال الليل في الثلاجة، بدلا من ذلك، يمكنك غلي الماء، وإضافة مسحوق القرفة، وتركه على نار خفيفة لمدة 10 دقائق. تأكد من تصفية هذا الماء قبل تناوله.

وتعد بذور الشيا وماء القرفة مزيجًا قويًا لتحسين صحة الجهاز الهضمي وزيادة معدل الأيض، مما يساعد على امتصاص العناصر الغذائية بشكل أفضل، ويساعد في تحسين صحة الأمعاء.

بذور الشيا غنية بشكل طبيعي بالعناصر الغذائية الأساسية. هذه البذور الصغيرة غنية بالألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان، مما يساعد على تحسين عملية الهضم، ويعزز انتظام الأمعاء، ويساعد في تطهير القولون ويساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم. تحتوي بذور الشيا أيضًا على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة وهي محملة بأحماض أوميجا 3 الدهنية الصحية للقلب، وخاصة حمض ألفا لينولينيك (ALA)، الذي يدعم صحة القلب والأوعية الدموية عن طريق الحد من الالتهابات وخفض مستويات الكوليسترول في الدم.

كما ان مضادات الأكسدة مثل البوليفينول والفلافونويد الموجودة في بذور الشيا تساعد في مكافحة الإجهاد التأكسدي والالتهابات، وحماية الخلايا من التلف وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

و بذور الشيا غنية أيضًا بالمعادن مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور والمنغنيز، والتي تعتبر ضرورية لصحة العظام ووظيفة العضلات والرفاهية العامة.

فيما يلي بعض الأسباب الشائعة لإضافة بذور الشيا إلى ماء القرفة.

وعلى الرغم من صغر حجمها، إلا أن بذور الشيا مليئة بالعناصر الغذائية مثل أحماض أوميجا 3 الدهنية والكالسيوم والمغنيسيوم والفيتامينات المختلفة. يمكنهم المساعدة في تلبية احتياجاتك الغذائية مع مراقبة السعرات الحرارية التي تتناولها.

وتعد بذور الشيا مصدرًا جيدًا للكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور، وهي معادن ضرورية لصحة العظام. ويمكن أن يساعد استهلاك كميات كافية من هذه المعادن في الحفاظ على عظام قوية وصحية، مما يقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام والكسور.

لماذا تعتبر القرفة مفيدة لإنقاص الوزن؟

القرفة لديها القدرة على تنظيم مستويات السكر في الدم، مما يؤدي إلى تقليل الرغبة الشديدة والشهية. بالإضافة إلى ذلك، فهو يعزز عملية التمثيل الغذائي، مما يساعد في تكسير الكربوهيدرات والدهون والبروتينات. قد تدعم خصائصه المضادة للأكسدة أيضًا الصحة العامة وإدارة الوزن عند دمجها مع نظام غذائي متوازن وممارسة الرياضة.

نسبة عالية من الألياف:

بذور الشيا غنية بالألياف القابلة للذوبان، والتي تمتص الماء وتشكل مادة تشبه الهلام في المعدة. يمكن أن يساعد ذلك في زيادة الشعور بالامتلاء وتقليل الشهية، مما قد يؤدي إلى انخفاض تناول السعرات الحرارية.

الهضم البطيء

محتوى الألياف في بذور الشيا يبطئ عملية الهضم، مما يمكن أن يساعد في استقرار مستويات السكر في الدم ومنع ارتفاع الأنسولين. وهذا قد يقلل من الرغبة الشديدة والإفراط في تناول الطعام، وتعزيز فقدان الوزن.

البروتين والدهون الصحية

تعتبر بذور الشيا أيضًا مصدرًا جيدًا للبروتين النباتي والدهون الصحية، والتي يمكن أن تساهم بشكل أكبر في الشبع وتساعد في تنظيم الشهية.

تعزيز عملية المثيل الغذائي

يحتوي كل من الشيا والقرفة على مركبات قد تساعد في تعزيز عملية التمثيل الغذائي وزيادة قدرة الجسم على حرق الدهون. وهذا يمكن أن يؤدي إلى زيادة إنفاق السعرات الحرارية وفقدان الوزن.

تنظيم نسبة السكر في الدم:

ثبت أن كل من بذور الشيا والقرفة تعمل على تحسين حساسية الأنسولين وتقليل مقاومة الأنسولين، مما يمكن أن يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم. استقرار مستويات السكر في الدم قد يقلل من الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة السكرية ويمنع الإفراط في تناول الطعام.

التحكم في الشهية:

قد يساعد شرب ماء القرفة مع بذور الشيا في التحكم في الشهية عن طريق تأخير إفراغ المعدة وتعزيز الشعور بالامتلاء. وهذا يمكن أن يؤدي إلى انخفاض السعرات الحرارية ودعم جهود فقدان الوزن.

جيدة للترطيب:

عند نقعها في الماء أو السوائل الأخرى، تشكل بذور الشيا مادة تشبه الهلام بسبب محتواها العالي من الألياف القابلة للذوبان. يساعد هذا الجل على الاحتفاظ بالرطوبة وقد يساعد في الترطيب، غالبًا ما تعتبر بذور الشيا مفيدة للأفراد الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي (IBS) نظرًا لمحتواها العالي من الألياف وإمكانية تخفيف مشاكل الجهاز الهضمي.

ويمكن للألياف القابلة للذوبان في بذور الشيا أن تساعد في تنظيم حركات الأمعاء وتقليل أعراض الإمساك، وهو مصدر قلق شائع لمرضى القولون العصبي. في الواقع، يمكن أن يساعد القوام الشبيه بالهلام الذي يتشكل عند خلط بذور الشيا مع السوائل في تهدئة الجهاز الهضمي وتخفيف الانزعاج المرتبط بالقولون العصبي. ومع ذلك، من الضروري أن يبدأ الأفراد المصابون بالقولون العصبي بكميات صغيرة من بذور الشيا ويزيدون تناولها تدريجيًا لتجنب التفاقم المحتمل للأعراض مثل الانتفاخ أو الغازات.

ومن المهم تناول بذور الشيا باعتدال والنظر في أي حساسية أو حساسيات محتملة قبل دمجها في نظامك الغذائي. على الرغم من أنه من المعروف أنه يساعد على خفض مستويات السكر في الدم، إلا أنه يجب استهلاك ماء القرفة بحذر من قبل الأفراد الذين يتناولون أدوية تسييل الدم، لأنه قد يزيد من خطر النزيف. بالإضافة إلى ذلك، يجب على الأشخاص الذين يعانون من حساسية القرفة أو الذين يعانون من أمراض الكبد تجنبها.

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