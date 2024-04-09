السفارة السودانية بكيغالي تنظم حفل افطارها السنوي – صورة

نظمت السفارة في رواندا حفل إفطارها السنوي حيث شارك طيف واسع من افراد الجالية السودانية بكيغالي في فعاليات الافطار. و قال السفير خالد موسي القائم بالاعمال في كلمته إن الجالية السودانية برواندا والتي يتجاوز تعدادها ثلاثة الف مواطن تعتبر جالية متميز جمعت بين مختلف الاجيال منها آباء مؤسيين من الذين عمقوا الروابط مع الشعب الرواندي منذ ثلاثة عقود و اندمجوا في شعابه الاجتماعية و مثلوا وجها مشرفا للسودان.

كما ضمت التدفقات الأخيرة بسبب الحرب خبرات واسعة من المهنيين و الأطباء و الطلاب ورجال الأعمال وأصبحت لهم بصمات في المجتمع الرواندي وطالب الجالية بالتعاضد و التعاون واعلاء شأن الوطن ودعم القوات المسلحة حتي تحقق الانتصار الحاسم مؤكدا علي تماسك الصف الوطني و قيادة الدولة لتحقيق تطلعات الشعب السوداني في الكرامة و السلام و الاستقرار و هزيمة مشروع التآمر على البلاد.

ونوه علي ضرورة احترام قوانين البلاد المضيفة مشيرا إلي مشاركة السودان في الذكري الثلاثين للإبادة الجماعية بوفد رفيع المستوي كما اشار إلي أهمية عكس أفضل القيم السودانية و الاستفادة من الفرص المتاحة للسودانيين في جميع المجالات في دولة رواندا. كما أشاد بنشاط الجالية في تنظيم الدورة الرياضية تحت رعاية السفارة وعلي برامج الدعم الاجتماعي في رمضان للأسر المتعففة و شهدت فعاليات حفل الافطار تكريم القائم بالاعمال السابق الوزير المفوض علي حميدة و أشاد رئيس الجالية في كلمته بالتعاون القائم بين الجالية السفارة و علي حفل الافطار الجامع الذي يمثل أبرز قيم التعاضد الاجتماعي بين افراد الجالية السفارة.

سونا