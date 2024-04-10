توظيف طاقات الشباب للبناء والتعمير بالنيل الازرق

إقليم النيل الأزرق - الدمازين قدم الاستاذ وليد علي ادم مدير ادارة الشباب والرياضة بمحافظة الدمازين التهاني والتبريكات لكافة الهيئات الشبابية والرياضية بربوع المحافظة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك والدعوات للشباب بالتقدم والازدهار في كافة المجالات وان يعود العيد والبلاد تنعم بالامن والاستقرار والتنمية. وجدد وليد الشكر والتقدير للادارة التنفيذية بالمحافظة لتفهمها الكبير لادوار الشباب واسنادها المتواصل لبرامج ومشروعات الشباب. وكشف وليد عن حزمة من المشروعات خلال الفترة القادمة في مجال التدريب والتاهيل وتهيئة البيئة والمناخ والمواعين لاستيعاب طاقات الشباب بجانب مشروعات تشغيل الشباب وتمكينهم اقتصاديا واجتماعيا وتوظيف طاقات وابداعات الشباب نحو البناء والاعمار وتنمية الشباب.بجانب البرامج المخطط تنفيذها في مجال الرياضة خاصة ترقية وتطوير قطاع الناشئين والبراعم والشباب واكد وليد ان الانجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية نتاج للرعاية والدعم والاسناد من محافظة الدمازين والتعاون والتنسيق الجيد بين ادارة الشباب والهيئات الشبابية والرياضية وثمن وليد الجهود المقدرة لمراكز الشباب والجمعيات الشبابية والمبادرات والروابط وتدخلاتها المستمرة في المحاور المختلفة رغم الظروف والتحديات. سونا

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