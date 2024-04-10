من شرم الشيخ للقاهرة.. رحلة تحرش شاب بـ موظفة الأمم المتحدة في أتوبيس جو باص

كانت رحلة موظفة الأمم المتحدة الكورية جيها هونج، من شرم الشيخ إلى القاهرة تسير بشكل طبيعي، حتى نشبت مشادة مع أحد الأشخاص بسبب اتهامها له بالتحرش بها داخل أتوبيس جو باص.

الموظفة الكورية لم تكتفي بالمشادة الكلامية، بل أبلغت الأجهزة الأمنية بأن شاب تحرش بها داخل أتوبيس جو باص.

وذكرت جيها هونج، في البلاغ أنها تعرضت لـ التحرش داخل محطة جو باص بالحي السادس دائرة قسم مدينة نصر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ.

وتقابل أفراد الشرطة مع المبلغة وتدعى جيها هونج من كوريا الجنوبية، وتعمل أخصائية تنمية ودعم الشباب لدى الأمم المتحدة ومقيمة المعادي القاهرة، اتهمت خلاله شاب بالتحرش بها جسديًا وملامسة جسدها من الخلف بيده عدة مرات حال استقلالها أتوبيس جو باص.

وأكدت في البلاغ أنها أثناء عودتها من شرم الشيخ إلى القاهرة، لامس المتهم جسدها أثناء جلوسه بالمقعد الخلفي بالمبلغة، ورغبت المبلغة في إثبات الحالة بذلك قدمت مذكرة مثبت بها أقوالها وتم ترجمتها باللغة العربية.

واصطحبت الأجهزة الأمنية الموظفة رفقة المتهم، إلى أحد أقسام الشرطة بمدينة نصر، وحررت محضرًا بالواقعة، وتم العرض على جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في القضية وأحالتها إلى محكمة المختصة.

وقضت المحكمة بعد الإطلاع على الأوراق والتحقيقات وشهادة الشهود في القضية، ببراءة المتهم عما أسند إليه من اتهامه بالتحرش بـ الموظفة الكورية.

القاهرة 24