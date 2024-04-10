رئيس مجلس السيادة يهنئ عدداً من الملوك والأمراء والرؤساء بمناسبة عيد الفطر المبارك

بعث رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان برقية تهنئة لملوك وأمراء ورؤساء عدداً من الدول العربية والإسلامية ، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك ، متمنياً لهم دوام الصحة والعافية ولبلدانهم التقدم والازدهار والرفعة. وأصحاب الجلالة والأمراء والملوك والرؤساء هم:- ١/ خادم الحرمين الشريفين – الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – ملك المملكة العربية السعودية . ٢/ صاحب الجلالة – الملك عبد الله الثاني_ ملك المملكة الأردنية الهاشمية . ٣/ صاحب الجلالة الملك محمد السادس – ملك المملكة المغربية ٤/صاحب الجلالة – السلطان هيثم بن طارق آل سعيد – سلطان سلطنة عمان ٥/ صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسي آل خليفة – ملك مملكة البحرين ٦/ صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر – أمير دولة الكويت ٧/ صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني- أمير دولة قطر ٨/ صاحب الفخامة عبد الفتاح السيسي- رئيس جمهورية مصر العربية ٩/ صاحب الفخامة عبد المجيد تبون – رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ١٠/ صاحب الفخامة محمد ولد الشيخ الغزواني- رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية ١١/ صاحب الفخامة- حسن شيخ محمود- رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية ١٢/ صاحب الفخامة- بولا أحمد تينوبو – رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية ١٣/ صاحب الفخامة- رجب طيب أردوغان- رئيس جمهورية تركيا ١٤/ صاحب الفخامة- بشار الأسد- رئيس الجمهورية العربية السورية ١٥/ صاحب الفخامة- قيس سعيد- رئيس الجمهورية التونسية ١٦/ صاحب الفخامة- إسماعيل عمر جيله – رئيس جمهورية جيبوتي ١٧ / صاحب الفخامة- د. محمد يونس المنفى – رئيس دولة ليبيا ١٨/ صاحب الفخامة- محمود عباس- رئيس دولة فلسطين ١٩/ صاحب الفخامة- عبد اللطيف جمال رشيد رئيس جمهورية العراق ٢٠/ صاحب الفخامة- إلهام علييف- رئيس جمهوريه أذربيجان ٢١/ صاحب الفخامة- جوكو ويدودو- رئيس جمهورية إندونيسيا ٢٢/ رشاد محمد على العليمى – – رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ٢٣/ صاحب السمو الملكي _ الأمير محمد بن سلمان- ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء ٢٤ / صاحب الفخامة- عبد الحميد محمد الدبيبة- رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية .\ إعلام القوات المسلحة السودانية

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