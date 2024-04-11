خالد يوسف: البرهان وحميدتي أغلقا في معايدتهما للشعب السوداني أبواب الأمل في الحلول السلمية

قال القيادي في تنسيقية “تقدم” خالد عمر يوسف بأن البرهان وحميدتي أغلقا في معايدتهما للشعب السوداني أبواب الأمل في الحلول السلمية بعزمهما مواصلة الحرب حتى النصر. – إنهاء الحرب غير ممكن دون توفر إرادة من قبل الأطراف المتقاتلة وهو الأمر الذي يغيب كلياً لديهم الآن. – طريق السلام هو بوقف الاقتتال والتوجه للحلول السلمية التفاوضية الآن ودون تأخير، وهو ما سنعمل على ترجيحه. الشرق للأخبار

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