مونتيري يقصي إنتر ميامي من أبطال الكونكاكاف رغم مشاركة ميسي

تأهل فريق مونتيري المكسيكي لنصف نهائي بطولة كأس أبطال الكونكاكاف، بعد فوزه فجر الخميس، على ضيفه إنتر ميامي الأمريكي بقيادة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في إياب الدور ربع النهائي بنتيجة (3-1) و(5-2) في مجموع المواجهتين.

وسجل ثلاثية مونتيري كل من براندون فاسكيز والأرجنتيني خيرمان بيرتيرامي وخيسوس جاياردو، بينما أحرز للفريق الأمريكي اللاعب الباراجوائي دييجو جوميز.

وسيطر فريق إنتر ميامي على الكرة طوال المباراة ولكنه لم يشكل أي خطورة على حارس فريق مونتيري، الأرجنتيني إستيبان أندرادا، وهو ما استغله أصحاب الأرض لافتتاح التسجيل في شوط المباراة الأول.ولم يتمكن ميسي -في أول مباراة رسمية له في المكسيك- من قيادة فريقه إلى التأهل ولم يظهر في اللقاء إلا من خلال تسديدة قوية كانت في الدقيقة 25.

وسيواجه مونتيري في الدور نصف النهائي للبطولة فريق كولومبس كرو، بطل الدوري الأمريكي، والذي تأهل لهذا الدور بعدما تغلب يوم الثلاثاء الماضي على فريق تيجريس أونال المكسيكي.

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