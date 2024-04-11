الأمير وليد بن بندر: “مسرحية هابطة” ضد النصر بسبب كريستيانو

شن الأمير وليد بن بدر بن سعود، المشرف العام السابق على فريق الكرة بنادي النصر، هجوما لاذعاً على التحكيم ضد فريقه، واصفا ما يحدث بأنه “مسرحية بسيناريو هابط”. وكتب عبر حسابه بمنصة إكس: “على جماهير نادي النصر متابعة فريقهم وتشجيعه بابتسامة على محيّاهم كفقرة مضحكة في مسرحية بسـيناريو هابط”. وتابع: “القصّة وما فيها أن النصر العالمي تعاقد مع أفضل لاعب أنجبته الملاعب “العالمية”عن بكرة أبيها،

وعندما بدأ الجميع يردّدون اسم النصـر ويتسابقون على لبس أطقمه وتعاظمت شعبيّته بشكل غير مسبوق لأي من أندية الخليج أو آسيا، ليقارع الأندية العالمية، كان لا بد من حل “للاستفادة ” من شعبيّة‏النصر العالمي”.وأردف: “أصبحت مبارياته بحالاتها التحكيمية مجالا للتندّر ليس محلياً فحسب، بل خليجياً وآسـيوياً وكذلك دولياً، ولمصلحة منافسه المباشر رغبةً بأن يكسب جماهيريّة جراء انتصاره على نادي النصر “الأشـهر دوليا” و”الأكثر متابعة” من أغلب محبّي كرة القدم حاليا”. وأردف: “فيا محبّي وعشّاق النصر، استمتعوا بفريقكم ونجومه العالميّين وبالأسـطورة العالمية كريستيانو رونالدو قدر استطاعتكم، وشجّعوهم محبّةً بكرة القدم فقط، لكن ليس “للمنافسة” أبداً”. وأتم: “إن أردتم النصيحة الأمثل فلا تحزن من هزائم كهذه، بل شارك محلّلي التحكيم ‏المختارين بعناية فائقة الضحك معهم وهو أساسا “عليهم”، لكي تُكمِل المشهد الكوميدي الهزلي “ببطولة مطلقة” لغرفة الـVAR تأكيداً لفشل أهم عوامل النجاح”.

كووورة