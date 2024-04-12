أتالانتا يزلزل عرش أنفيلد بثلاثية مدوية

حقق أتالانتا فوز ثمينا على ليفربول في عقر داره “أنفيلد” بثلاثية دون رد، مساء الخميس، في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي.سجل جيانلوكا سكاماكا ثنائية في الدقيقتين 38 و60، فيما أحرز ماريو باساليتش هدفا ثالثا (ق 83).
بذلك، سيحتاج رفاق محمد صلاح للفوز إيابا يوم الخميس المقبل، بفارق 4 أهداف من أجل العبور إلى المربع الذهبي.وكان ليفربول على مشارف التقدم بهدف أول، لكن العارضة والقائم وقفا أمام تسديدة رائعة من إيليوت.كثف ليفربول ضغطه في الدقائق المتبقية، لكن صلاح وجوتا أهدرا فرصتين متتاليتين بضربات رأسية حادت عن المرمى.
كووورة
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