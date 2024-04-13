شاهد.. فيديو لمشجع يضرب مهاجم الاتحاد السعودي بالسوط يثير جدلاً واسعاً

نادي الاتحاد السعودي

انشغلت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، بانتشار مقطع فيديو للاعب الدولي المغربي ومهاجم اتحاد جدة عبد الرزاق حمد الله وهو يتعرض للضرب على يد مشجع سعودي.

وفي التفاصيل، التقطت العدسات المشجع الغاضب بعد المباراة التي توج خلالها الهلال بلقب كأس السوبر السعودية لكرة القدم، بعد فوزه على الاتحاد 4-1.

وبعد مشادة كلامية وقعت بين الطرفين في مدرجات ملعب محمد بن زايد بأبوظبي، قام على إثرها اللاعب برش المشجع بمياه قنينة بلاستيكية كانت بيده، ليتطور الأمر إلى قيام المشجع بضرب حمد الله بسوط كان يمسك به، ما أثار غضب المهاجم المغربي الذي حاول رد الضربات لولا تدخل بعض اللاعبين والمسؤولين الذين أمسكوه.

كذلك تدخل أحد أفراد طاقم الاتحاد وبعض اللاعبين والجماهير لتهدئة الأوضاع ومنع اللاعب من الصعود إلى المدرجات، قبل أن يقوم أمن الملعب بالقبض على المشجع.

وبعد الواقعة مباشرة، قامت شرطة أبوظبي بإلقاء القبض على المشجع المعني بالأمر.

إلى ذلك، انتشرت صور لعبد الرزاق حمد الله وآثار الضربة بادية عليه، رغم ذلك تنازل النجم المغربي عن حقه تجاه المشجع رسميا أمام الشرطة، وهو ما فعله الأخير أيضاً ليبقى الحق العام في الحادثة.

هدف وحيد

يشار إلى أن حمد الله كان سجل الهدف الوحيد للاتحاد في الدقيقة 21، بعدما حصل على ركلة جزاء احتسبها الحكم إثر عرقلة من رينان لودي.

ثم سددها المغربي وتصدى لها مواطنه ياسين بونو لترتد إليه فيضعها في المرمى.

الحرة