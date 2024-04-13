أدنوك الإماراتية درست الاستحواذ على شركة بي.بي البريطانية

قالت مصادر مطلعة لرويترز إن شركة النفط الإماراتية المملوكة للدولة أدنوك درست في الآونة الأخيرة شراء شركة بي.بي البريطانية لكن الأمر لم يتجاوز المناقشات الأولية.

وذكرت ثلاثة مصادر أن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) رأت في النهاية أن شركة بي.بي لن تكون الشركة المناسبة لاستراتيجيتها. وقال مصدر إن اعتبارات سياسية أثرت أيضا على هذه الخطوة.

والعام الماضي، قدمت شركة بريتش بتروليوم و “أدنوك” معا عرضا لشراء 50% من رأس مال مجموعة نيو ميد إنرجي الإسرائيلية للغاز مقابل أربعة مليارات دولار.

وقالت بريتش بتروليوم إنها “قدمت مع أدنوك عرضا غير ملزم للاستحواذ على شركة نيو ميد إنرجي الخاصة من خلال الاستحواذ على الأسهم المتداولة والاستحواذ على جزء من حصة ديليك بحيث تصبح تمتلك 50 في المئة من نيو ميد إنرجي.

و”أدنوك” تسهم في إنتاج ما يقرب من 3 ملايين برميل من النفط الذي تنتجه الإمارات يوميا، وتستثمر أكثر من 150 مليار دولار في مشاريع النمو، بما في ذلك توسيع طاقتها الإنتاجية من النفط الخام إلى 5 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2030.

رويترز