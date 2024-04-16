تفاصيل إصابة زيزو وفتوح في ليلة فوز الزمالك على الأهلي

أكد طبيب الزمالك محمد أسامة أن إصابة نجم الفريق أحمد سيد “زيزو” عبارة عن كدمة قوية في وجه القدم.
وقال طبيب الفريق الأول لنادي الزمالك في تصريحات لوسائل إعلام مصرية: “اللاعب سيخضع لفحوصات طبية للاطمئنان عليه وتحديد حجم الإصابة”.
وأضاف أن إصابة أحمد فتوح عبارة عن شد في العضلة الخلفية، مشيراً إلى أن اللاعب كان يرغب في استكمال المباراة إلا أن الجهاز الطبي رفض المجازفة وتم الاتفاق مع الجهاز الفني على استبداله.
وتعرض كل من زيزو وفتوح إلى إصابات خلال مباراة القمة أمام الأهلي في مؤجل الجولة العاشرة من الدوري المصري، والتي انتهت لمصلحة الزمالك بنتيجة 2-1 من تسجيل التونسي سيف الدين الجزيري.
الامارات اليوم
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