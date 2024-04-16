فاز باريس سان جيرمان على برشلونة (4-1)، مساء الثلاثاء، بإياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، في معقل البلوجرانا ملعب “مونتجويك”. سجل لباريس سان جيرمان، كيليان مبابي (هدفين) 61 و89، وديمبلي 40، وفيتينيا 54، بينما أحرز رافينيا هدف برشلونة الوحيد بالدقيقة 12. وكان البارسا انتصر في الذهاب بنتيجة (3-2) في معقل الباريسيين “حديقة الأمراء”، قبل أن يحقق البي أس جي الريمونتادا ويعبر لنصف النهائي بنتيجة (6-4) في مجموع المباراتين. كووورة

كانت هذه تفاصيل خبر رباعية نارية .. باريس سان جيرمان يقصي برشلونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.