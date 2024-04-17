اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

العين يهزم الهلال السعودية 4-2 في في دوري أبطال آسيا

0 نشر
Asma Osman 0 تبليغ

الهلال السعودي

وضع العين الإماراتي، الأربعاء، قدما في نهائي دوري أبطال آسيا، بفوزه على ضيفه الهلال السعودي (4-2)، على استاد هزاع بن زايد، في مباراة ذهاب نصف نهائي البطولة، والتي شهدت 3 ركلات جزاء عيناوية.

ليخرج العين بفوز مهم قبل لقاء الإياب يوم الثلاثاء المقبل، على ستاد المملكة آرينا في العاصمة الرياض.

كوورة

كانت هذه تفاصيل خبر العين يهزم الهلال السعودية 4-2 في في دوري أبطال آسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا