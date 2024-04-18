ركلات الترجيح تحمل ريال مدريد لنصف نهائي الأبطال على حساب السيتي

حسمت ركلات الترجيح تأهل ريال مدريد إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب حامل اللقب مانشستر سيتي، اليوم الأربعاء، بعد انتهاء الوقت الأصلي لمباراة إياب دور الـ8 بالتعادل (1-1).
وكان الريال قد المبادر بالتسجيل عن طريق رودريجو في الدقيقة 12، قبل أن يعادل كيفن دي بروين النتيجة (76).
واضطر الفريقان بعد انتهاء الأشواط الإضافية بالتعادل للذهاب إلى ركلات الترجيح، نظرا لانتهاء لقاء الذهاب (3-3)، ليفوز الريال بنتيجة (4-3).
كووورة
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