ملف السعودية لاستضافة «مونديال 2034» في «كونجرس الفيفا»

تقدم السعودية ملف استضافة كأس العالم 2034، في اجتماع الجمعية العمومية الـ74 «كونجرس» للاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» الذي يعقد 17 مايو المقبل في مدينة بانكوك، العاصمة التايلاندية.

ووفقاً لصحيفة الرياضية، من المنتظر أن يكون ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، وأعضاء مجلس الإدارة، والفريق المختص بملف الاستضافة، في مقدمة الوفد السعودي الرسمي.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم أطلق في الأول من مارس الماضي، الهوية الرسمية الخاصة بملف ترشح السعودية لاستضافة بطولة كأس العالم 2034، والتي تحمل شعاراً بعنوان «معاً.. ننمو»، حيث تم الكشف عن الهوية البصرية، والشعار اللفظي الخاص بملف الترشح، إلى جانب الموقع الإلكتروني الرسمي.

ويأتي هذا الإطلاق بعد إعلان السعودية في أكتوبر من العام الماضي نية الترشح لاستضافة البطولة، وعقب إعلان الاتحاد السعودي لكرة القدم إرسال خطاب الترشح الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا».

ويجسّد شعار ملف الترشح مسيرة التحول والنمو الكبيرين التي تعيشها السعودية، باعتبارها واحدة من أسرع قصص النمو، وأكثرها تطوراً في عالم كرة القدم، علاوة على الأثر الإيجابي الشامل المنتظر من استضافة البطولة الرياضية الأكبر عالمياً، بوصفها أول نسخة من كأس العالم تشهد مشاركة 48 منتخباً، ويتم تنظيمها في دولة واحدة.

صحيفة الاتحاد