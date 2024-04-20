تخصيص 50% من سعة فندق بالدمازين للنازحين والوافدين

الدمازين - النيل الأزرق اسهم الاستاذ عثمان محمد احمد شكينيبة رجل الاعمال والبر والاحسان باقليم النيل الازرق رئيس شركات اولاد دقر مدير فندق قصر السلام بالدمازين بصورة فاعلة وايجابية فى تخفيف المعاناة عن كاهل الوافدين للاقليم حيث قرر تخصيص 50٪ من غرف الفندق لاستقبال وايواء الوافدين. وقدم دعمه واسناده للطلاب الوافدين بتوفير الوجبات لهم فى مراكز الايواء بمدينتى الروصيرص والدمازين. وجدد فى تصريح (لسونا) دعمه واسناده للقوات المسلحة والقوات المساندة معربا عن امله فى تحقيق الانتصار وتحرير الجزيرة والعاصمة ودارفور وكردفان باعجل ما يكون. واكد مواصلته ودعمه للخدمات الصحية والتعليمية ودور العبادة والاهتمام بمشروعات الارامل والايتام ورفع المعاناة عن كاهل الضعفاء والفقراء والمساكين والمحتاجين عبر العديد من المشروعات والأنشطة التى تدر الدخل لهذه الفئات. وابدى عثمان محمد احمد اهتمامه ورعايته بكبار السن المصابين بالامراض المزمنة بتوفير علاجات السكرى والضغط لهم. وتفرد شكينيبة بتقديم النماذج والمبادرات الناجحة وخلق الشراكات وتقنينها حرصا منه على تطبيق مبادئ التكافل والتعاضد الاجتماعى ذلك باستقطاع ريع مقدر من مشاريعه الاقتصادية والصناعية والمشاريع الاجتماعية التى خصصها لاعمال الخير ودعم مبادرات منظمات المجتمع المدنى. وقد شارك شكينيبة فى تنفيذ برنامج رمضان بصورة لافتة بتقديم الموائد الرمضانية للمستشفيات ونزلاء السجون والخلاوي ودار التائبات والطرقات العامة اضافة لدعمه للبرامج الرياضية . واشادت حكومة الاقليم وقيادة الفرقة الرابعة والقوات النظامية بمواقفه الوطنية وبدعمه المتواصل للتنمية الاجتماعية والاعمال الطوعية بالاقليم. وتشير (سونا) الى ان رجل الاعمال والبر والاحسان عثمان محمد احمد قد بدأ حياته اعلاميا فى مكاتب اعلام الوالى وكانت سونا من ابرز محطاته. سونا

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