مانيه يعوض غياب رونالدو ويهدي الفوز للنصر

عوض السنغالي، ساديو مانيه، غياب البرتغالي، كريستيانو رونالدو، للإيقاف، بقيادته النصر الى الفوز على ضيفه الفيحاء 3-1 بعدما كان متخلفا حتى الدقائق الـ18 الأخيرة في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري السعودي لكرة القدم.

وغاب رونالدو عن اللقاء بسبب الإيقاف نتيجة طرده بالبطاقة الحمراء أمام الهلال في نصف نهائي الكأس السوبر، على غرار مواطنه المدرب لويس كاسترو الذي لم يتواجد مع الفريق بسبب وعكة صحية.

وبدأ النصر اللقاء بشكل سيء إذ تخلف منذ الدقيقة السادسة بهدف سجله الزامبي فاشون ساكالا، ثم أهدر مانيه نفسه فرصة إدراك التعادل قبيل نهاية الشوط الأول بعدما فشل في ترجمة ركلة جزاء.

وبدا النصر في طريقه الى الهزيمة الخامسة للموسم بعدما دخل الدقائق العشرين الأخيرة والنتيجة على حالها، لكن عبدالإله العمري أعاده الى اللقاء بتقليصه الفارق في الدقيقة 72، قبل أن يدخل مانيه على الخط بتسجيله ثنائية في الدقيقتين 76 و82.

وبفوزه الثاني والعشرين في 28 مباراة، رفع النصر رصيده إلى 68 نقطة في المركز الثاني بفارق 9 نقاط عن غريمه الهلال المتصدر الذي تأجلت مباراته مع الأهلي إلى 5 مايو بسبب ارتباطه بإياب نصف نهائي مسابقة دوري أبطال آسيا حيث يستقبل العين الإماراتي الثلاثاء، ساعيا إلى تعويض خسارته ذهابا 2-4 في نتيجة أنهت مسلسله القياسي التاريخي من الانتصارات المتتالية عند 34 في جميع المسابقات.

وفي المقابل، تجمد رصيد الفيحاء عند 35 نقطة في المركز الحادي عشر.

وحقق الطائي فوزا قاتلا على حساب مضيفه الرياض 2-1.

وتقدم الطائي عن طريق الغاني برنارد منساه ثم ازدادت مهمة الرياض صعوبة بطرد عبدالإله الخيبري في الدقيقة 52، لكن ذلك لم يمنعه من إدراك التعادل عبر عبدالهادي الحراجين.

إلا أن الكلمة الأخيرة كانت للطائي الذي خطف الفوز في الوقت القاتل بواسطة خالد الشويع .

وتجمد رصيد الرياض عند النقطة 24 في المركز الخامس عشر، فيما رفع الطائي رصيده الى 26 نقطة في المركز الرابع عشر.

فرانس برس