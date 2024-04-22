رانيا يوسف تشارك كعضو لجنة تحكيم في مهرجان أسوان لأفلام المرأة

كشفت الفنانة رانيا يوسف، عن مشاركتها كعضو لجنة تحكيم في إحدى لجان مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، موضحة أنها ستتعلم من تلك التجربة كيفية تقييم الأفلام.
وقالت رانيا يوسف في تصريحات: مبسوطة إني بشارك في لجنة تحكيم بمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، وإن شاء الله أتعلم منها إزاي نقيم الأفلام، ومعاييري في الحكم على الأفلام هتكون بناء على كل عناصر الفيلم، مش هقيَم الفنان نفسه.
يشار إلى إنه يرأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة، المونتيرة التونسية كاهنة عطية، وتضم في عضويتها النجمة الفنلندية ألما بويستي، والمخرجة وكاتبة السيناريو البولندية ياجودا شيلز، والمخرجة آيتن أمين، وتضم لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة في عضويتها، النجمة ناهد السباعي، والمخرجة وكاتبة السيناريو التشيكية لوسي كرالوفا، والمخرجة وكاتبة السيناريو ميرفت كمون، وتشكلت لجنة تحكيم مسابقة الفيلم المصري برئاسة المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي، وتضم في عضويتها النجمة رانيا يوسف، والناقد والكاتب المغربي محمد أشويكة.
بوابة الفجر
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