إيقاف حارس مرمى إيراني بسبب واقعة “الحضن”

أوقف الاتحاد المحلي لكرة القدم حارس مرمى الاستقلال حسين حسيني، بسبب عناقه سابقا لإحدى المشجعات خلال مباراة كرة قدم في الدوري المحلي.

وحسب صحيفة “خبر ورزشي” الرياضية فقد تقرر إيقاف لاعب فريق الاستقلال لمباراة واحدة، بعد الواقعة التي استدعت تدخل عناصر الشرطة والتي أخرجت اللاعب من أرضية الملعب.

وفي 12 من أبريل انتشر مقطع فيديو يظهر اقتحام مشجعة لنادي الاستقلال أرضية الملعب واتجهت صوب حارس المرمى الذي تجاوب مع طلبها بعناقها قبل إيقافها من طرف الشرطة.

وبعد إخراج عناصر الشرطة للمشجعة واللاعب من أرضية الملعب تم إيقاف المباراة التي كانت تجمع بين فريقي الاستقلال ألومينيوم أراك.

وفي يناير 2022، سمح للنساء بحضور مباراة دولية لأول مرة منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، بعد أن أعلن الاتحاد الإيراني لكرة القدم، الموافقة على وجود نساء في ملاعب كرة القدم بشكل دائم.

ويحظر القانون الإيراني إظهار المشاعر بين الجنسين علانية، علاوة على حظر أي علاقات خارج إطار الزواج.

وانحسر انتشار شرطة الآداب التي اعتقلت مهسا أميني منذ اندلاع احتجاجات سبتمبر 2022، لكن السلطات لم تلغي هذه الوحدة رسميا.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية في الأشهر الأخيرة أن الشرطة صادرت مركبات تقل النساء اللواتي خالفن القانون وفرضت غرامات على أصحابها.

سكاي نيوز