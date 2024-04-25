برشلونة: تشافي سيواصل تدريب الفريق بعد تراجعه عن قرار الرحيل

أعلن نادي برشلونة بأن المدير الفني تشافي هرنانديز سيواصل تدريب الفريق الموسم المقبل بعد تراجعه عن قرار الرحيل، وذلك حسبما ذكر نادي برشلونة في بيان عبر موقعه الرسمي .

وكان تشافي قد أعلن رحيله عن برشلونة بنهاية الموسم الحالي، بعد الانتقادات اللاذعة التي تلقاها من الإعلام الكتالوني وجماهير الفريق، عقب خسارة نهائي كأس السوبر الإسباني ضد ريال مدريد، والإقصاء من كأس ملك إسبانيا.

وقد أكدت وسائل إعلام إسبانية في الساعات الأخيرة الماضية، إن المدرب الشاب (44 عاماً)، الذي مدد عقده حتى العام 2025 الخريف الماضي، وافق على الالتزام بعقده حتى انتهائه، وذلك في ختام يوم طويل من الاجتماعات مع رئيس النادي جوان لابورتا، والمدير الرياضي البرتغالي ديكو.

وأكد رافا يوستي نائب رئيس نادي برشلونة الإسباني، على ثقة الإدارة في المدرب تشافي هيرنانديز.

وقال يوستي في تصريحاته الإعلامية بعد نهاية الاجتماع:”ديكو يثق في تشافي بنسبة 100%”.

وتابع يوستي “برشلونة لم يفاوض أبدا أي مدرب أخر، وأريد أن يكون تشافي هو المدرب في ملعب سبوتيفاي كامب نو الجديد.”

وأضاف يوستي :”نعم الخسارة يجب يكون لها عواقب، لكن نحن تنافسنا ونموذج اللعب تطور”.

وأردف يوستي :”أنا غاضب مما حدث في لقاء ريال مدريد، نحن لا نلعب بنفس القوانين”.

وأتم يوستي :”لا أفهم لماذا لم يذهب الحكم لمراجعة تقنية الفار في كرة الهدف الغير محتسب.”

جريدة الرياض