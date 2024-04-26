مواعيد العرض الثاني لمسلسل منة شلبي “تغيير جو”

يبدأ العرض الثاني لأحدث أعمال النجمة منة شلبي التليفزيونية، وهو مسلسل جديد يحمل اسم (تغيير جو) والذي سيُعرض عبر MBC مصر يوميًّا، ويشاركها البطولة كل من الفنان الأردني إياد نصار، الفنانة الكبيرة ميرفت أمين، الفنانة الكبيرة شيرين، الفنان أحمد مالك، والفنان الشاب عصام عمر.. يأتي المسلسل من تأليف منى الشيمي، وإخراج مريم أبو عوف.

مواعيد عرض تغيير جو

يوميًا

الساعة 6:00 مساء بتوقيت السعودية والعراق

الساعة 5:00 مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان

الساعة 4:00 مساء بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس

الاعادة

الساعة 10:00 صباحا بتوقيت السعودية والعراق

الساعة 9:00 صباحا بتوقيت مصر وليبيا والسودان

الساعة 8:00 صباحا بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس

وتدور أحداث المسلسل، في إطار درامي رومانسي اجتماعي، حيث تتعرض منة شلبي خلال الأحداث للعديد من الأزمات.

وتظهر منة شلبي بشخصية “شريفة” مهندسة الديكور التي تعيش أزمات اجتماعية بسبب الظروف الصحية لوالدتها، وتتغير حياتها تمامًا عندما تضطر للسفر إلي خالتها في لبنان لإتمام إجراءات بيع بيت العائلة.

بوابة فيتو