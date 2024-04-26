«اكتشف قطر»: إعادة تقييم وجهات شاطئ الدوحة السياحية

الدوحة

أعلنت «اكتشف قطر» (DQ)، شركة إدارة الوجهات السياحية التابعة لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، عن إعادة تقديم الوجهتين السياحيتين على شاطئ الدوحة وهما نادي شاطئ B12 باسم «نادي شاطئ الدوحة»، ومطعم The Bistro by B12 باسم مطعم «Beach House» اعتباراً من1 أبريل 2024.

وتزامناً مع الإعلان الجديد والمشوّق، سيستضيف نادي شاطئ الدوحة ومطعم Beach House أول حفل مشاهدة لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في قطر، بالشراكة مع قنوات beIN SPORTS وتحت رعاية الخطوط الجوية القطرية. وتنطلق المباريات التي ستعرض على شاشة عملاقة، يوم السبت الموافق27 أبريل، في الساعة الثانية والنصف ظهراً مع المباراة الأولى التي تجمع فريقي وست هام وليفربول، تليها ثلاث مباريات اخرى وهي مباراة مانشستر يونايتد في مواجهة نادي بيرنلي على الساعة الخامسة، ومباراة ما بين نادي إيفرتون ونادي برينتفورد في الساعة 07:30 مساءً. ويختتم الحدث مع مباراة أستون فيلا بمواجهة تشيلسي في الساعة العاشرة مساءً.

وستبث قناة beIN SPORTS مباريات كرة القدم بعد ظهر يوم السبت مباشرة من نادي شاطئ الدوحة، باستضافة نجوم التعليق ريتشارد كيز وآندي غراي، مع تحليلات للمباريات يقدمها أسطورة مانشستر يونايتد السابق بيتر شمايكل، وغير ذلك الكثير. ومن المتوقع أن يكون الحضور حاشداً، ولهذا يجب على من يرغب في المشاركة في هذا اليوم التاريخي أن يصل مبكراً لضمان مكانه.

وقال ستيفن رينولدز، نائب الرئيس الأول لشركة «اكتشف قطر» التابعة لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: «تتطلع «اكتشف قطر» لهذه المرحلة المشوقة التي تتولى خلالها تشغيل نادي شاطئ الدوحة، الوجهة السياحية المميزة على الشاطئ. فقد تم انشاء ناد شاطئ الدوحة ومطعم Beach House بنجاح لتقديم تجارب لا مثيل لها وعرض البث المباشر للمباريات وتنظيم أنشطة في الهواء الطلق مناسبة للعائلات. كما عززت تجربة زيارة نادي الشاطئ بمزايا كثيرة وجديدة من أجل توفير أفضل الخدمات والأوقات لعملائنا. ونحن نتطلع إلى تنظيم عروض جديدة لتلبية توقعاتهم، بل وتجاوزها».

ومع الأجواء النابضة بالحياة والخيارات الممتعة لتناول الطعام والشراب، فإن ضيوف النادي مدعوون لتجربة الفخامة التي لا مثيل لها والاستمتاع بإطلالات بانورامية على بحر العرب وجزيرة اللؤلؤة ولوسيل عند زيارة نادي شاطئ الدوحة ومطعم Beach House. ويجب أن يرافق الضيوف الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً وليّ أمر. ويقدم مطعم Beach House كل ثلاثاء ليلة البيتزا من الساعة 6 مساءً وحتى 8 مساءً مقابل 99 ريالاً قطرياً للبالغين، و50 ريالاً قطرياً للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و15 عاماً.

علاوة على ذلك، تعاون نادي شاطئ الدوحة ومطعم Beach House مع نادي الامتياز التابع للخطوط الجوية القطرية للارتقاء بجميع جوانب تجربة زيارة الشاطئ. ومن خلال نادي الامتياز، وهو برنامج الولاء التابع للخطوط الجوية القطرية، يمكن للأعضاء الآن جمع نقاط أفيوس وإنفاقها في نادي شاطئ الدوحة ومطعم Beach House باستخدام بطاقات الخصم أو الائتمان التي أضافوها إلى حساب عضويتهم من خلال منصة «عروض بطاقات الدفع المُضافة إلى حساب العضوية».

الشرق القطرية